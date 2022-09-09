Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги
Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро
Про це повідомляє Міністерство фінансів Чехії.
"Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
Міністр фінансів Збинек Станюра наголосив, що новий кредит у розмірі піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".
На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.
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