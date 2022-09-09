Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги

Про це повідомляє Міністерство фінансів Чехії.

"Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра наголосив, що новий кредит у розмірі піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

9 вересня ЄС повністю призупинив спрощений візовий режим із Росією.

У Швеції активісти заблокували розвантаження російського танкера й закликали уряд припинити імпорт газу з РФ через війну в Україні.