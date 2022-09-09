У Швеції активісти заблокували розвантаження російського танкера й закликали уряд припинити імпорт газу з РФ через війну в Україні
Активісти Greenpeace Nordic заблокували власними каяками та вітрильником танкер, що перевозив російський газ, від розвантаження на терміналі південь від Стокгольма
Про це йдеться на порталі екологічної групи Greenpeace Nordic.
Зазначається, що 8 вересня активісти Greenpeace Nordic заблокували власними каяками та вітрильником танкер, що перевозив російський газ, від розвантаження на терміналі у Нинесгамні, що на південь від Стокгольма.
В оновленні за 9 вересня організація повідомила, що їй вдалося змусити газовий танкер Coral Energy розвернутися та знову взяти курс на Балтійське море.
Згодом шведська поліція прибрала судно активістів зі шляху, після чого екологічна група зазначила, що тепер вона передає уряду Швеції завдання зупинити шведський імпорт російського газу.
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