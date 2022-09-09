Про це йдеться на порталі екологічної групи Greenpeace Nordic.

Зазначається, що 8 вересня активісти Greenpeace Nordic заблокували власними каяками та вітрильником танкер, що перевозив російський газ, від розвантаження на терміналі у Нинесгамні, що на південь від Стокгольма.

В оновленні за 9 вересня організація повідомила, що їй вдалося змусити газовий танкер Coral Energy розвернутися та знову взяти курс на Балтійське море.