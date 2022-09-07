Про це повідомили прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви в інтерв’ю Welt, пише "Європейська правда".

"Росія використовує енергію як інструмент шантажу – Німеччина не повинна піддаватися на вимоги шантажиста, інакше це призведе до повторення помилок минулого", - йдеться у повідомленні.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що Росія бреше про технічні несправності "Північного потоку", щоб шантажувати Європу.

"Невже хтось вірить, що з "Північним потоком" є технічні проблеми? Є також трубопровід "Ямал", який проходить по суші і яким може скористатися Росія. Я не розумію цих розмов", - сказала Шимоніте.

Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш нагадав, що країни Балтії раніше виступали проти будівництва Північного потоку і попереджали Німеччину про небезпеку залежності від одного постачальника.

"Росія використовує енергетику як засіб шантажу. У Берліні, однак, вирішили продовжити проєкт. "Північний потік - 2" ще більше погіршив ситуацію. І знову нас не послухали. Але помилки минулого сталися. Важливо діяти зараз, щоб вийти з цієї ситуації. Я бачу, що Німеччина шукає шляхи. Я впевнений, енергетична криза буде проблемою цієї зими, можливо, наступної. А далі вже ні. Але те, що дехто каже, що ти маєш піддатися шантажистові, надзвичайно небезпечно", - сказав Каріньш.

Також голови урядів країн Балтії наголосили на потребі пояснювати людям необхідність підтримки України.

"У моїй країні ми маємо 25% інфляції. Це військовий податок, я так це бачу. Ми платимо його в євро, українці – життями. Ви в Німеччині маєте кращих сусідів, ніж ми в Естонії. Я розумію, що німцям складніше пояснити необхідність нинішньої політики. Але це якраз наш обов'язок. Треба пояснювати людям, чому потрібно допомагати Україні. Щоб Росію відкинули і ця війна закінчилася", - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

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