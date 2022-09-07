"Є газогін "Ямал": країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися шантажу РФ у енергетиці
Країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії після того, як Росія зупинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність
Про це повідомили прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви в інтерв’ю Welt, пише "Європейська правда".
"Росія використовує енергію як інструмент шантажу – Німеччина не повинна піддаватися на вимоги шантажиста, інакше це призведе до повторення помилок минулого", - йдеться у повідомленні.
Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що Росія бреше про технічні несправності "Північного потоку", щоб шантажувати Європу.
"Невже хтось вірить, що з "Північним потоком" є технічні проблеми? Є також трубопровід "Ямал", який проходить по суші і яким може скористатися Росія. Я не розумію цих розмов", - сказала Шимоніте.
Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш нагадав, що країни Балтії раніше виступали проти будівництва Північного потоку і попереджали Німеччину про небезпеку залежності від одного постачальника.
"Росія використовує енергетику як засіб шантажу. У Берліні, однак, вирішили продовжити проєкт. "Північний потік - 2" ще більше погіршив ситуацію. І знову нас не послухали. Але помилки минулого сталися. Важливо діяти зараз, щоб вийти з цієї ситуації. Я бачу, що Німеччина шукає шляхи. Я впевнений, енергетична криза буде проблемою цієї зими, можливо, наступної. А далі вже ні. Але те, що дехто каже, що ти маєш піддатися шантажистові, надзвичайно небезпечно", - сказав Каріньш.
Також голови урядів країн Балтії наголосили на потребі пояснювати людям необхідність підтримки України.
"У моїй країні ми маємо 25% інфляції. Це військовий податок, я так це бачу. Ми платимо його в євро, українці – життями. Ви в Німеччині маєте кращих сусідів, ніж ми в Естонії. Я розумію, що німцям складніше пояснити необхідність нинішньої політики. Але це якраз наш обов'язок. Треба пояснювати людям, чому потрібно допомагати Україні. Щоб Росію відкинули і ця війна закінчилася", - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.
- Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.
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