Європарламент очолила Роберта Мецола

Про це пише Укрінформ.



За кандидатуру Роберти Мецоли на пості президентки Європарламенту в першому турі проголосували 456 депутатів із 606 присутніх.



Для того, щоб бути обраною на цю посаду, Роберта Мецола мала набрати щонайменше 309 голосів.

Нагадаємо, попередній голова Європарламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня.

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