Європарламент очолила Роберта Мецола
18 січня президенткою Європарламенту обрали Роберту Мецолу, яка від 11 січня тимчасово обіймала цю посаду після смерті Давида Сассолі
Про це пише Укрінформ.
За кандидатуру Роберти Мецоли на пості президентки Європарламенту в першому турі проголосували 456 депутатів із 606 присутніх.
Для того, щоб бути обраною на цю посаду, Роберта Мецола мала набрати щонайменше 309 голосів.
- Нагадаємо, попередній голова Європарламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня.
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