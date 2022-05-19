Європарламент підтримав скасування імпортних мит для України, рішення набуде чинності після публікації
Європейський парламент проголосував 515-ма голосами за скасування на рік мит для товарів, що ЄС імпортує з України
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Європарламент на пленарному засіданні підтримав скасування на рік імпортних мит для України, за рішення проголосували 515 депутатів, проти - 32, ще 11 утрималися, йдеться у повідомленні.
Зокрема, скасовуються мита на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.
Європарламентарі підкреслили, що таке рішення – відповідь на те, яких втрат зазнала Україна під час російської агресії. Ці торгові преференції мають підтримати економіку України.
Рішення набуде чинності наступного дня після офіційної його публікації.
- Нагадаємо, Канада скасовує на рік усі мита на українські товари.
- Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.
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