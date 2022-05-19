Європарламент підтримав скасування імпортних мит для України, рішення набуде чинності після публікації

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Європарламент на пленарному засіданні підтримав скасування на рік імпортних мит для України, за рішення проголосували 515 депутатів, проти - 32, ще 11 утрималися, йдеться у повідомленні.

​Зокрема, скасовуються мита на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.​

Європарламентарі підкреслили, що таке рішення – відповідь на те, яких втрат зазнала Україна під час російської агресії. Ці торгові преференції мають підтримати економіку України.

​Рішення набуде чинності наступного дня після офіційної його публікації.​

Нагадаємо, Канада скасовує на рік усі мита на українські товари.

Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.

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