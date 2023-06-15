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Європарламент погодив приєднання України до Гаазької судової конвенції

15 червня, 2023 четвер
14:56
Світ Європарламент

Європарламент на засіданні 15 червня більшістю голосів підтримав приєднання України до Конвенції Гаазької конференції, відомої як "Судова конвенція"

Про це повідомив Укрінформ.

Документ спрямований на визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах.

У резолюції зазначається, що Європарламент висловлює свою підтримку позитивній оцінці Єврокомісії та Ради ЄС щодо встановлення договірних відносин з Україною у межах Судової конвенції і вітає приєднання України до цього документа. Також Європарламент підтверджує свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, виявляючи непохитну солідарність із народом та керівництвом країни.

Депутати зазначили, що ухвалена резолюція не упереджує процедурні норми, що передбачені у статті 218(6) TFEU Угоди про функціонування Європейського Союзу, за якими має бути сформована позиція ЄС щодо приєднання третьої країни до Конвенції Гаазької конференції. Якщо країни ЄС схвалять приєднання України до Конвенції, цей документ набуде чинності для обох сторін з 1 вересня 2023 року.

Судова конвенція Гаазької конференції, заснована з метою уніфікації регуляторних правил приватного міжнародного законодавства, сприяє ефективному міжнародному правосуддю у цивільних комерційних справах. Входження України до цієї конвенції створить правову впевненість та передбачуваність для сторін, що займаються транскордонними комерційними операціями, оскільки судові рішення будуть визнаватися у різних юрисдикціях.

Згідно зі статутом Судової конвенції, будь-яка третя країна може приєднатися до цього документа за згодою інших учасників. Україна вже підписала та ратифікувала Конвенцію, а Рада ЄС 23 квітня 2023 року дійшла політичної згоди щодо встановлення договірних відносин із Україною в межах цієї конвенції.

  • У квітні Рада Євросоюзу погодилася укласти з Україною угоду про взаємне визнання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах.
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Україна
Європарламент
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