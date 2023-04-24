Україна та Євросоюз взаємно визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення
Рада Євросоюзу погодилася укласти з Україною угоду про взаємне визнання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах
Про це йдеться на сайті Ради ЄС
Мова про договірні відносини в рамках Гаазької конвенції, яка зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені в цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.
Як зазначено в повідомленні, держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, таких як пов’язані з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією чи дотриманням основних прав, які могли б перешкодити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.
"З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться", – прокоментував угоду Гуннар Стрьоммер, міністр юстиції Швеції, яка головує в ЄС.
Конвенція про судові рішення, узгоджена на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права 2019 року. 2022 року Україна ратифікувала конвенцію. Згідно з нею договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року, якщо жодна з них не заперечуватиме.
"Таким чином, сьогоднішнє рішення відкриває шлях для вступу ЄС у договірні відносини з Україною відповідно до Конвенції про судові рішення. Це сприятиме визнанню та виконанню судових рішень ЄС та України у цивільних та комерційних справах, що робить його важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі", – зазначили в Раді ЄС.
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