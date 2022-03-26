Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє співпрацю з Росією та Білоруссю
23 держави-члени Європейської організація з ядерних досліджень (CERN) ухвалили рішення про призупинення контактів із вченими та дослідницькими центрами РФ та Білорусі
Про це йдеться у заяві організації, інформує Еспресо.TV.
Зокрема, у CERN вирішили: призупинити участь вчених організації у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, і навпаки; а також призупинити наукові контакти зі Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (місто Дубна, РФ).
Як зазначається у повідомленні, ці рішення приймаються, "щоб висловити свою солідарність з українським народом та його відданість науці заради миру".
"Основні цінності Організації завжди ґрунтувалися на науковому співробітництві через кордони як рушійному механізмі миру. Тому агресія однієї країни з боку іншої суперечить цінностям, за які виступає Організація",- говориться у заяві.
Це не перше рішення CERN, прийняте у відповідь на російську агресію проти України. 8 березня, засудивши військове вторгнення РФ, було приняте рішення про призупинення статусу РФ як спостерігача у CERN.
Відзначимо, на експериментальному обладнанні CERN працює близько 12000 дослідників із 500 наукових центрів і університетів. Серед іншого, CERN має в своєму розпорядженні цілу низку прискорювачів заряджених частинок, найбільший з яких - Великий адронний колайдер.
- Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, війська РФ захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. У першій, зокрема, повідомлялось, що вже тривалий час не відбувається зміна персоналу.
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