Про це повідомляє СNN з посиланням на чиновників МАГАТЕ, - інформує Еспресо.TV.

Згідно з заявою МАГАТЕ, Україна також не знає, коли може відбутися наступна ротація.

"Регулюючий орган України (Енергоатом. - Ред.) повідомив МАГАТЕ у четвер, що російські обстріли блокпостів у сусідньому місті Славутич, де проживає чимало співробітників Чорнобильської атомної електростанції, "завадили їм поїхати на станцію та з неї", – йдеться у повідомленні.

Нинішній персонал, який прибув на станцію 20-21 березня, замінив персонал, який перебував там з моменту, коли російські війська взяли під контроль об’єкт 24 лютого, повідомили в МАГАТЕ.

У п’ятницю (25 березня. - Ред.) Державне агентство України з управління зоною відчуження "надало додаткову детальну технічну інформацію про Центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль, яку, за його словами, на початку тижня було "пограбовано мародерами", – повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що він "останніми тижнями висловив глибоку стурбованість складною ситуацією, з якою стикається персонал, що експлуатує українські ядерні об’єкти, де присутні російські військові". Він підкреслив, що їхня здатність виконувати свої важливі завдання без зайвого тиску є критичною для підтримки ядерної безпеки.

Нагадаємо, на окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом.

Біля ЧАЕС горить ліс, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі.

На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції.

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