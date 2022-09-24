Європейська промисловість згортається через високі ціни на енергоносії, - Bloomberg
Промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті навіть попри наявність скорочення дефіциту газу, оскільки ціна на нього надто висока
Про це повідомляє Bloomberg.
Наразі Європа платить за газ у сім разів більше, ніж США, що підкреслює кризу конкурентоспроможності континенту. Напередодні російський президент оголосив мобілізацію для війни в Україні, що стало свідченням відсутності ознак зниження цін на газ для Європи найближчим часом.
Відповідно в Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів і машин, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.
В агентстві також повідомляють, що Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив у четвер, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть.
У Франції виробник скла Duralex заявив, що переводить свою піч у режим очікування на 5 місяців, попри те, що книга замовлень компанії заповнена, а продажі зростають.
Найскладніша ситуація спостерігається у Німеччині, де промислове виробництво становить приблизно 30% економіки та налічує близько 1,15 млн людей. Енергомісткі заводи по всій країні постачають усе: від компонентів коробок передач для автомобілів до хімікатів для ліків і повсякденного пластику.
- 19 вересня політолог Євген Магда заявив, що якщо ЄС витримає цей опалювальний сезон без російського газу, то РФ стане країною, яка намагається отримати примарні дивіденди і поховала імідж надійного партнера.
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