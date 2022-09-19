Якщо ЄС витримає цей опалювальний сезон без російського газу, відносини з РФ зміняться назавжди, - політолог Магда
Якщо ЄС витримає цей опалювальний сезон без російського газу, то РФ стане країною, яка намагається отримати примарні дивіденди і поховала імідж надійного партнера
Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Євген Магда.
"Станом на зараз, газові сховища Європи заповнені на понад 90%. Мова йде про те, щоб забезпечити ефективний механізм солідарності між різними країнами. Наприклад, у Латвії близько 60% заповненість сховищ газу, а в Польщі - близько 100%. Це складний момент, тому що це питання пов'язане з грошима і логістикою. Європейських політиків має надихати і спрямовувати один простий момент - якщо ЄС витримає цей опалювальний сезон без російського газу відносини з Росією зміняться назавжди", - зазначив він.
На думку Магди, Росія назавжди поховає свій імідж надійного партнера і стане країною, яка прагне отримати якісь абсолютно примарні дивіденди і країною, яка не є адекватною для існуючих викликів.
"Ми маємо чітко розуміти, що Росія зараз іде ва-банк, але вона розраховує на спроможність стати такою палицею в мурашнику. Що її політика стане такою, що їй вдасться розбурхати європейську спільноту. Ми бачимо протестні акції в різних країнах - і в Молдові, і в Австрії люди виходили. Це нормальний процес для Європи. Давайте задамось питанням - а де масові акції протесту проти війни в РФ, адже вона втратила десятки тисяч своїх співгромадян. Це всіх влаштовує? Тоді виникає питання - які підстави у ЄС та країн, які прагнуть стати його членами так само як і НАТО та його партнерів питання стримуватися в своїх діях проти РФ", - підсумував політолог.
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