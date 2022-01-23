"Європейська солідарність" вимагає від влади припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській Раді Україна-НАТО, – Геращенко

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Еспресо.TV.



"Лідер "ЄС" є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни", - заявила Геращенко.



"На жаль, пані Венедиктова була відсутня, депутатів прийняв її заступник",- зазначила народна депутатка.



"Також адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції", - пише Геращенко.



Читайте також: Костянтин Єлісєєв: Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО і включила в делегацію депутата від ОПЗЖ. Альянс в шоці



"На жаль, голова ВР Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації і має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядення відразу після дозволу слідчих чи Офісу Генпрокурора. Ми з подивом сприймаємо таку позицію керівника парламенту, і нагадуємо, що Верховна Рада - незалежний орган влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР", - зауважує співголова фракції.



Вона закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційноі партії, особливо на тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті.



"Також ми розцінюємо відмову голови Верховної Ради підписати відповідне розпорядження без вказівок прокуратури як перешкоджання політичній діяльності Порошенка і блокування представництва нашої фракції в міжнародній делегації", - наголошує Ірина Геращенко.



"Закликаємо всіх причетних оперативно розглянути питання відрядження Порошенка і не блокувати його, не посилювати негативне сприйняття України і української влади в цивілізованому світі", - резюмує Ірина Геращенко.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb