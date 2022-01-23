Костянтин Єлісєєв: Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО і включила в делегацію депутата від ОПЗЖ. Альянс в шоці
Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського блокує візит п’ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО
Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ, повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
"Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!", - зазначає Костянтин Єлісєєв.
Як відомо, Петро Порошенко отримав запрошення Парламентської асамблеї НАТО взяти участь у призначеному на 24 січня засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
Своєю чергою партія "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській Раді Україна-НАТО.
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