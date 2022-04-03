"Європейська Солідарність" закликає Верховну Раду звернутися до світу щодо геноциду українського народу, влаштованого російськими окупантами

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Після звільнення міст-супутників Києва – Бучі, Ірпеня, Гостомеля і навколишніх селищ – українцям і всьому світу відкрилася страшна картина злочинів проти людяності і воєнних злочинів російського окупаційного режиму.

Братські могили, куди скинуті сотні тіл розстріляного цивільного населення, вулиці мирних населених пунктів, де не було ніяких військових об’єктів, всіяні трупами вбитих мешканців.

Голі тіла зґвалтованих вбитих жінок, яких намагалися спалити, аби приховати злочин, розстріляні машини з дітьми, яких батьки намагалися вивезти з пекла, чоловіки зі зав’язаними руками, вбиті пострілом у голову.

Пострілом в голову було вбито і документаліста Максима Левіна, тіло якого знайдено в лісі.

Світ шокований кадрами знищеного Маріуполя, де окупаційна армія бомбардує лікарні, театри і школи, Волновахи, стертої з землі, зруйнованих Харкова, Чернігова, інших населених пунктів.

Чисельні факти порушення правил війни, мародерство, масова примусова депортація десятків тисяч українців з окупованих населених пунктів на територію країни-агресора, вбивства тисяч мирних громадян, масові факти зґвалтувань, у тому числі групових, жінок і дітей – все це носить ознаки геноциду.

Геноциду українського народу, влаштованого за прямим наказом путіна його окупаційною армією. Росія проводить етнічні чистки і геноцид українців за національною ознакою.

Росія не має права бути членом ООН і тим більше Радбезу ООН як країна, яка системно грубо порушує всі засади і правила цієї організації, руйнує її фундамент.

"Європейська Солідарність" звертається до Верховної Ради з ініціативою негайно прийняти звернення до світу щодо геноциду українського народу.

Ми вимагаємо від влади ініціювати термінове засідання Радбезу ООН і Ради ООН з прав людини, на яких представити світу факти геноциду. І негайно звернутися до Міжнародного трибуналу в Гаазі з вимогою розпочати провадження за фактом геноциду українців.

Путін має бути оголошений воєнним злочинцем, він не повинен уникнути відповідальності.

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