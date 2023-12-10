Європейська спілка телерадіомовлення відхилила вимогу заборонити участь Ізраїлю в Євробаченні
Європейська мовна спілка (EBU) оприлюднила заяву про те, що наразі не планує забороняти Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі Євробачення
Про це повідомляє Eurovoix.
Дана заява з'явилася після того, як Ізраїль був включений до списку країн-учасниць Євробачення 2024 року, і багато людей закликали заборонити йому участь у конкурсі через війну між Ізраїлем і ХАМАС.
"Пісенний конкурс "Євробачення" - це конкурс для суспільних мовників з усієї Європи та Близького Сходу. Це конкурс для мовників, а не для урядів, і ізраїльський суспільний мовник бере участь у конкурсі вже 50 років", - йдеться у заяві.
Керівні органи EBU на чолі з Радою директорів оцінили список учасників і вирішили, що ізраїльський суспільний мовник відповідає всім правилам конкурсу. Отже, разом із 36 іншими мовниками він зможе взяти участь у конкурсі наступного року.
Своє рішення EBU ґрунтувала на нинішньому ставленні інших міжнародних організацій до Ізраїлю:
"Ставлення до ізраїльських учасників великих конкурсів наразі є інклюзивним. Євробачення залишається неполітичною подією, що об'єднує аудиторію по всьому світу за допомогою музики", - пояснили в EBU.
Дехто порівнює допуск Ізраїлю до участі в конкурсі з забороною Росії, яка була виключена з Євробачення у 2022 році через вторгнення країни в Україну та після протестів з боку кількох мовників-учасників.
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У п'ятницю, 17 листопада, оголосили десятку виконавців та назви пісень Національного відбору на Євробачення-2024.
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