Європейська спілка телерадіомовлення відхилила вимогу заборонити участь Ізраїлю в Євробаченні

Про це повідомляє Eurovoix.

Дана заява з'явилася після того, як Ізраїль був включений до списку країн-учасниць Євробачення 2024 року, і багато людей закликали заборонити йому участь у конкурсі через війну між Ізраїлем і ХАМАС.

"Пісенний конкурс "Євробачення" - це конкурс для суспільних мовників з усієї Європи та Близького Сходу. Це конкурс для мовників, а не для урядів, і ізраїльський суспільний мовник бере участь у конкурсі вже 50 років", - йдеться у заяві.

Керівні органи EBU на чолі з Радою директорів оцінили список учасників і вирішили, що ізраїльський суспільний мовник відповідає всім правилам конкурсу. Отже, разом із 36 іншими мовниками він зможе взяти участь у конкурсі наступного року.

Своє рішення EBU ґрунтувала на нинішньому ставленні інших міжнародних організацій до Ізраїлю:

"Ставлення до ізраїльських учасників великих конкурсів наразі є інклюзивним. Євробачення залишається неполітичною подією, що об'єднує аудиторію по всьому світу за допомогою музики", - пояснили в EBU.

Дехто порівнює допуск Ізраїлю до участі в конкурсі з забороною Росії, яка була виключена з Євробачення у 2022 році через вторгнення країни в Україну та після протестів з боку кількох мовників-учасників.