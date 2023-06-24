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Європейські ігри-2023: як Україна виступає 24 червня

24 червня, 2023 субота
23:00
Спорт Марина Бех-Романчук

У суботу, 24 червня, українські спортсмени продовжили вдалі виступи на Європейських іграх-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Легка атлетика

Марина Бех-Романчук принесла Україні четверту медаль Європейських ігор-2023 з легкої атлетики — "золото" в потрійному стрибку.

У бігу на дистанції у 800 метрів Наталія Кроль фінішувала першою.

Михайло Кохан став срібним призером ЄІ у метанні молота. Українець посів друге загальне місце за підсумками виступів у елітному дивізіоні.

Артистичне плавання

"Срібним" для українських артистичних плавчинь став виступ команди в акробатичній програмі.

Другу медаль українські артистичні плавчині вибороли у дуеті довільної програми - "срібло" сестер Алексіївих.

Каное-веслування

Веслувальниця Людмила Лузан тріумфувала у каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Стрибки у воду

Виступ Ксенії Байло та Кіріла Болюха приніс Україні "золото" у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Скільки медалей Україна здобула 23 червня

У Кракові в карате золото збірній України у категорії до 75 кг приніс Андрій Заплітний. Аніта Серьогіна у вазі до 61 кг виграла срібло.  

У веслуванні на байдарках та каное Людмила Лузан виборола срібну медаль на дистанції 200 м, а Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Ігор Трунов та Іван Семикін стали другими на байдарці-четвірці.

Стрибун потрійним в довжину Владислав Шепелєв приніс Україні першу медаль у легкій атлетиці. 

Збірна України у медальному заліку опустилася з першої на четверту позицію. Лідерство з 9 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими нагородами захопила Іспанія. Другою йде Італія (8-8-9), третьою — Польща (6-2-4). 

Що таке Європейські ігри

Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024.  У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.

Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня. 

Україна
Збірна України
плавання
легка атлетика
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