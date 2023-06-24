Європейські ігри-2023: як Україна виступає 24 червня
У суботу, 24 червня, українські спортсмени продовжили вдалі виступи на Європейських іграх-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Легка атлетика
Марина Бех-Романчук принесла Україні четверту медаль Європейських ігор-2023 з легкої атлетики — "золото" в потрійному стрибку.
У бігу на дистанції у 800 метрів Наталія Кроль фінішувала першою.
Михайло Кохан став срібним призером ЄІ у метанні молота. Українець посів друге загальне місце за підсумками виступів у елітному дивізіоні.
Артистичне плавання
"Срібним" для українських артистичних плавчинь став виступ команди в акробатичній програмі.
Другу медаль українські артистичні плавчині вибороли у дуеті довільної програми - "срібло" сестер Алексіївих.
Каное-веслування
Веслувальниця Людмила Лузан тріумфувала у каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
Стрибки у воду
Виступ Ксенії Байло та Кіріла Болюха приніс Україні "золото" у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.
Скільки медалей Україна здобула 23 червня
У Кракові в карате золото збірній України у категорії до 75 кг приніс Андрій Заплітний. Аніта Серьогіна у вазі до 61 кг виграла срібло.
У веслуванні на байдарках та каное Людмила Лузан виборола срібну медаль на дистанції 200 м, а Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Ігор Трунов та Іван Семикін стали другими на байдарці-четвірці.
Стрибун потрійним в довжину Владислав Шепелєв приніс Україні першу медаль у легкій атлетиці.
Збірна України у медальному заліку опустилася з першої на четверту позицію. Лідерство з 9 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими нагородами захопила Іспанія. Другою йде Італія (8-8-9), третьою — Польща (6-2-4).
Що таке Європейські ігри
Європейські ігри — це континентальні мультиспортивні змагання, які є відбірковими до Олімпіади-2024. У Кракові атлети виступають у 28 видах спорту та розіграють 253 комплекти медалей. ЄІ відбуваються втретє в історії - у 2015 році вони пройшли у Баку, а у 2019 - в Мінську.
Європейські ігри триватимуть у Кракові до 2 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе