Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.

27 листопада президент ЄІБ Вернер Хойєр та віцепрезидентка Тереза Червінська відвідують Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями, а також для відкриття регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи за участю амбасадорки ЄС в Україні Катаріни Матернової та представників українських міністерств.

"Наш візит до України, як банку ЄС, є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах безперервних нападів і звірств Росії. З самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху", - сказав Хойєр.

"Це чудова новина, що ЄІБ відкриває у Києві своє регіональне представництво країн Східної Європи, і ми раді розмістити його в офісі представництва ЄС в Україні. Це важливий знак нашої злагодженої та твердої підтримки України в умовах повномасштабної агресії Росії та відбудови країни. ЄІБ є ключовим гравцем у підтримці України від ЄС. У дусі "Разом ми — Європа" ми й далі співпрацюємо з банком ЄС, щоб сприяти проєктам у регіоні, зміцнюючи економічні та політичні зв’язки в межах країн Східного партнерства та забезпечуючи ефективність наших зусиль", - зазначила своєю чергою Катарина Матернова.

ЄІБ уже профінансував в Україні проєктів на 7,3 млрд євро.