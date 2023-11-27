Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
Європейський інвестиційний банк оголосив про відкриття регіонального представництва у Східній Європі. Його буде розміщено в будівлі представництва ЄС у Києві
Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.
27 листопада президент ЄІБ Вернер Хойєр та віцепрезидентка Тереза Червінська відвідують Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями, а також для відкриття регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи за участю амбасадорки ЄС в Україні Катаріни Матернової та представників українських міністерств.
"Наш візит до України, як банку ЄС, є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах безперервних нападів і звірств Росії. З самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху", - сказав Хойєр.
"Це чудова новина, що ЄІБ відкриває у Києві своє регіональне представництво країн Східної Європи, і ми раді розмістити його в офісі представництва ЄС в Україні. Це важливий знак нашої злагодженої та твердої підтримки України в умовах повномасштабної агресії Росії та відбудови країни. ЄІБ є ключовим гравцем у підтримці України від ЄС. У дусі "Разом ми — Європа" ми й далі співпрацюємо з банком ЄС, щоб сприяти проєктам у регіоні, зміцнюючи економічні та політичні зв’язки в межах країн Східного партнерства та забезпечуючи ефективність наших зусиль", - зазначила своєю чергою Катарина Матернова.
ЄІБ уже профінансував в Україні проєктів на 7,3 млрд євро.
- У жовтні повідомлялося, що столична влада планує модернізувати вагони в метро і для цього проведе перемовини з ЄІБ щодо виділення фінансування.
- На початку листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на проєкти відновлення України. Перші два транші по €100 млн має бути затверджено до кінця 2023 року.
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