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Європейський суд з прав людини припинив розгляд скарг проти Росії

16 березня, 2022 середа
20:46
політика Європейський суд

Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи вирішив призупинити розгляд усіх скарг проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄСПЛ.

Міжнародний суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ. Спричинило такий крок рішення Ради Європи вигнати Росію зі своїх лав.

"Відповідно до постанови Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року, Суд прийняв рішення призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови для роботи Суду", – йдеться у заяві.

Відомо, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. РФ ратифікувала конвенцію у 1998 році.

  • Нагадаємо, 16 березня лідери Ради Європи оголосили про виключення Російської Федерації та спустили російський прапор перед штаб-квартирою у Страсбурзі.

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Росія
ЄСПЛ
війна з Росією
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