Європейський суд з прав людини вперше очолила жінка
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) обрав своїм новим керівником ірландську суддю Шиофру О'Лірі
Про це повідомляє пресслужба суду.
Зазначається, що О'Лірі – перша жінка-голова Європейського суду з прав людини. Вона багато років викладала право в європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.
Шиофра О'Лірі вступить на посаду 1 листопада цього року. Вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.
О'Лірі замінить на посаді ісландця Роберто Спано, який почав головувати у суді 18 травня 2020 року.
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