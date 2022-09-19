Європейський суд з прав людини вперше очолила жінка

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що О'Лірі – перша жінка-голова Європейського суду з прав людини. Вона багато років викладала право в європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.

Шиофра О'Лірі вступить на посаду 1 листопада цього року. Вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.

О'Лірі замінить на посаді ісландця Роберто Спано, який почав головувати у суді 18 травня 2020 року.

У серпні уряд України призначив нову Уповноважену в справах ЄСПЛ.

24 серпня ЄСПЛ зобов’язав Росію забезпечити права полонених оборонців Маріуполя.