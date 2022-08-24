ЄСПЛ зобов’язав Росію забезпечити права полонених оборонців Маріуполя
Європейський суд з прав людини терміново розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту України.
Розглянувши клопотання України ЄСПЛ зазначив, що у справі "Олійниченко проти Росії та України" надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Женевською конвенцією прав, зокрема на медичну допомогу.
Ці права "охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (ст. 3 Конвенції) та/або праву на життя (ст. 2 Конвенції)".
ЄСПЛ наголосив, що надані Росії вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та зазначив, що вони також застосовуються й у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)".
Страсбурзький суд також терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.
"Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених", – зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.
23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини стосовно українських військових з Азовсталі.
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