"Показові шоу абсолютно суперечать міжнародним законам": сім'ї азовців просять ООН та Червоний Хрест зупинити фейкове судилище окупантів над бійцями
Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо підготовки окупантами так званого трибуналу над бійцями "Азову" і закликала завадити проведенню судилища над українськими військовими
Про це йдеться у заяві родин азовців у телеграм.
Близькі захисників Маріуполя зазначають, що проведення судів над військовими "суперечить загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими".
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"Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було - в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути засудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України", - наголосили в організації.
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Асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема, гарантів безпеки захисників "Азовсталі" - Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- 3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.
- Проте ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.
- 6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.
- 7 серпня в українській розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.
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