Про це йдеться у заяві родин азовців у телеграм.

Близькі захисників Маріуполя зазначають, що проведення судів над військовими "суперечить загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими".

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"Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було - в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути засудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України", - наголосили в організації.

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Асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема, гарантів безпеки захисників "Азовсталі" - Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

Проте ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

7 серпня в українській розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.

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