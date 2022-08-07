Про це повідомили в телеграмі української розвідки.

Представник відомства, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зауважив, що РФ у будь-який спосіб намагається завадити наданню Україні західного високоточного озброєння.

"Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, - це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі", - наголосив", - наголосив він.

16 травня почалася евакуація вакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

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