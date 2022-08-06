Про це він розповів в етері Еспресо.

"З появою азовців у колонії допити на фізичні тортури стали закритими, а не відкрито як це було раніше, коли людей забивали до смерті на наших очах. Тобто їх поселяли у дисциплінарний ізолятор, одиночні камери, гучно вмикали музику, і крики чи звуки ударів могли чути тільки ті люди, які перебували у сусідніх камерах. Все було дуже приховано", - зазначив Костянтин Величко.



Величко згадав, що за два дні до приїзду азовців, а їх приїхало понад дві з половиною тисячі, над колонією підняли російський прапор, також практично всі "днрівці" з колонії були прибрані й заїхали працювати росіяни з різних регіонів РФ.



"При поселенні до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, ногами, чим завгодно, на моїх очах людину забили до смерті, робили людей інвалідами, тобто дуже жорстоко били. І били просто так, без причини. Особливо страждали артилеристи та командний склад, їм взагалі не позаздриш. І ще поранених спеціально запитували про поранення і що болить, щоб бити саме по тих місцях та завдавати найбільшого болю, аби початково зламати людину", - розповів звільнений Костянтин Величко.