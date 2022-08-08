Родини полонених з Азовсталі планують зустрітися з владою, щоб дізнатися про стан бійців, - мати воїна "Азову"
Родичі військових, які потрапили до полону з Азовсталі, хочуть зустрітися з українською владою, щоб дізнатися, де бійці і в якому вони стані
Про це в ефірі Еспресо сказала мама військовополоненого бійця полку "Азов" Ірина Новосядло.
"Ми далі дзвонимо на різного роду гарячі лінії, хоча ми знаємо, яку інформацію там скажуть. Ми також звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста - все таки це єдина в світі організація, яка має мати доступ до військовополонених, світ йому делегував такий мандат", - сказала вона.
Новосядло додала, що родичі хочуть також зустрітися з українською владою.
"Ми також зараз хочемо організувати зустріч представників української влади з нами, щоб вони надали інформацію, у якому стані наші діти, де вони знаходяться. Станом на зараз, у нас немає інформації, коли така зустріч може відбутися", - підсмувала вона.
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