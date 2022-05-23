Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі

Про це пишуть російські ЗМІ.

За його словами, усі захисники Азовсталі утримуються на території "ДНР", де їх збираються судити.

"Міжнародний трибунал також планується організувати на території республіки", - сказав Пушилін.

Він додав, що "наразі триває робота над статутом трибуналу".

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

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