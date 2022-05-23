Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що українських військових, які залишила завод "Азовсталь", судитиме "міжнародний трибунал" на окупованій РФ території
Про це пишуть російські ЗМІ.
За його словами, усі захисники Азовсталі утримуються на території "ДНР", де їх збираються судити.
"Міжнародний трибунал також планується організувати на території республіки", - сказав Пушилін.
Він додав, що "наразі триває робота над статутом трибуналу".
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