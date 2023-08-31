"Євросолідарність" вимагає обовʼязкового декларування Офісу президента, керівників держпідприємств та військових тиловиків

"Для того, щоб Україна цього року могла розпочати офіційні перемовини щодо вступу України до ЄС, маємо виконати сім обов’язкових передумов. Закон про відновлення декларування – це ключовий пункт, що стосується боротьби з корупцією. Саме наша команда ввела це законодавство, ми створили антикорупційну інфраструктуру і всі прозоро подавали декларації. Щойно прийшла нинішня команда до влади, то Конституційний суд скасував декларування, тепер вже понад 1,5 року немає декларування", – нагадала Геращенко.

Вона зазначила, що перед другим читанням законопроєкту про декларування "Євросолідарність" наполягає на своїх пропозиціях.

"Перша – це прозорість, всі декларації мають бути в публічному просторі. І це принципове питання. Звичайно, ми маємо захистити наших військових, які сьогодні на фронті, які не мають можливості бігати і збирати папірці. Очевидно, що військові заповнять декларації після закінчення війни", – вважає Геращенко.

"Але всі військкомати, всі посади, які причетні до будь-яких корупційних ризиків в системі МО, всі міністри, заступники міністрів оборони і все тилове забезпечення обов’язково мають декларуватися", – наголошує депутатка.

"І ключове: мають декларуватися всі представники Офісу президента, штатні і позаштатні. Адже саме Офіс президента сьогодні фактично керує країною. Банкова підмінила собою МЗС, Банкова вирішує всі контракти щодо МО, Банкова керує урядом, Банкова сьогодні керує парламентом – окрім "Європейської Солідарності". Люди, які мають безпосередній вплив на прийняття рішень від державної влади, мають декларуватися так само як всі керівники і представники державних підприємств", – зазначила Ірина Геращенко.

"Щодо державних підприємств: я тримаю в руках заголовки тільки за останні декілька днів: "Як чиновники держпідприємств роками обкрадають державу", "Держпідприємство мінмолодьспорту витратить 300 мільйонів на ремонт тенісних кортів. Це більше ніж міністр Федоров збирав на дрони-камікадзе", – зауважує Артур Герасимов.

"Часто виникає запитання: чому підприємство збиткове, а керівники отримують 100, 200, 300-тисячні, а інколи мільйонні зарплати. Ми вважаємо, що суспільство, громадяни України мають чітко знати – хто з цих директорів відпрацьовує і підприємство приносить прибутки, а хто з цих директорів призначає собі зарплати і премії зі збитків", – вважає Герасимов.

"Саме тому "Європейська Солідарність" подала свої пропозиції до законопроекту про повернення декларування, якими ми чітко фіксуємо, що військові не мають сьогодні витрачати час на декларування, за виключенням військоматів, військово-лікарських комісій, і тих, хто відповідає за закупівлі. Сьогодні всі представники влади мають декларуватися, особливо представники Офісу президента, який сьогодні контролює все в цій державі. Також мають декларуватися керівники державних підприємств, щоб суспільство побачило, чи це збиткові підприємства і керівники отримують великі зарплати, чи вони дають прибутки", – резюмує народний депутат.