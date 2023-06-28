Про це повідомила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію ЄС Конвенції про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому як "Стамбульська конвенція": дуже хороший день для Європи", - написала вона.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами - перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, які приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Конвенція була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі та набула чинності 1 серпня 2014 року. Вона постійно відкрита до підписання будь-якою країною світу. 12 березня 2012 року Туреччина першою ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею — 36 країн з 2013 до 2022 року.

ЄС приєднався до Стамбульської конвенції ще у 2017 році, але не зміг ратифікувати її через відмову частини країн-членів. Вони заявляли, що ратифікація можлива лише за одностайної згоди. Проте у 2021 році Суд ЄС заперечив цю заяву.

Україна підписала Стамбульську конвенцію у листопаді 2011, а ратифікувала 20 червня 2022 року. Це відбулося, зокрема, після закликів ООН, оскільки в Україні 86% жертв зґвалтування та 76% потерпілих від домашнього насильства становлять жінки.