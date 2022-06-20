Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству
Рада на засіданні 20 червня проголосувала за ратифікацію Стамбульскої конвенції, "за" - 259 голосів
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм.
"Парламент підтримав ратифікацію # 0157 Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству) (голосів). "За" - 259 голосів! Проти було тільки 8 голосів", - написав він.
Зокрема, із фракції "Слуга Народу" ратифікацію підтимали 193 депутати, ЄС - 9, Батьківщина - 0, Платформа за життя та мир - 15, За майбутнє - 2, Голос - 10, Довіра - 13, Відновлення України - 12, а також "за" проголосувалип'ятеро позафракційних депутатів.
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.
Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.
- Нагадаємо, петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті ОПУ набрала 25 тис. голосів.
- У 2020 році на офіційному сайті президента України з'явилась електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію і набрала потрібні 25 тис. голосів. 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але так і не зробив цього.
- ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію, оскільки в Україні 86% жертв зґвалтування та 76% потерпілих від домашнього насильства становлять жінки. Крім того, пандемія підвищила рівень цих проблем.
- Щороку в Україні проходять акції на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції під час 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству. Крім того, щороку на Марші жінок 8 березня учасники вимагають ратифікації конвенції та боротьби із насильством стосовно жінок.
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