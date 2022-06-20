Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм.

"Парламент підтримав ратифікацію # 0157 Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству) (голосів). "За" - 259 голосів! Проти було тільки 8 голосів", - написав він.

Зокрема, із фракції "Слуга Народу" ратифікацію підтимали 193 депутати, ЄС - 9, Батьківщина - 0, Платформа за життя та мир - 15, За майбутнє - 2, Голос - 10, Довіра - 13, Відновлення України - 12, а також "за" проголосувалип'ятеро позафракційних депутатів.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.

Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.