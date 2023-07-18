Євросоюз стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією, - міністр Чехії
На думку чеського міністра у справах Європи Мартіна Дворжака, Євросоюз стане рівноправним гравцем у глобальному форматі лише тоді, коли перетвориться на федерацію
Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv.
"Роль ЄС у світі поступово зростає, але вона не настільки сильна, як можна було б припустити, зважаючи на кількість населення та економічну потужність. Я знаю, що це зовсім не популярно. Я думаю, що Європейська федерація чи Сполучені Штати Європи лише поставили б Європу в положення, коли ми були б справді рівноправним партнером у грі між Китаєм, Америкою чи Росією та Індією", - зазначив Дворжак.
Зазначається, що Дворжак був призначений міністром у європейських справах у травні 2023 року. Попри те, що уряд Чехії очолює консервативний прем'єр-міністр Петр Фіала, який скептично ставиться до поглиблення європейської інтеграції, Дворжак не приховує своїх рішучих проєвропейських позицій, що є незвичним для чеської публічної сфери.
Крім цього, Дворжак є членом Партії мерів і незалежних (STAN), яка наразі не представлена в жодній європейській політичній партії. Однак єдиний чеський депутат Європарламенту від STAN – Станіслав Полчак – входить до групи Європейської народної партії.
Тож, говорячи про реформу ЄС і, зокрема, усунення вето країн ЄС у деяких сферах політики ЄС, Дворжак не хотів чітко висловлювати свою позицію.
"Якщо я визначу себе федералістом, то це, безсумнівно, був би можливий варіант для мене, але, з іншого боку, я дуже добре розумію, що політична ситуація для цього ще не дозріла. Я навіть не знаю, чи вона коли-небудь дозріє", - сказав міністр.
За словами Дворжака, дебати про ЄС у Чехії не є збалансованими, і в дискурсі явно домінують євроскептики, тоді як ті, хто пропагує переваги ЄС, піддаються остракізму.
- 2 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу можуть розпочатись уже цьогоріч, якщо вдасться переконати всіх його членів. Країна має виконати всі необхідні умови.
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