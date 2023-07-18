Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv.

"Роль ЄС у світі поступово зростає, але вона не настільки сильна, як можна було б припустити, зважаючи на кількість населення та економічну потужність. Я знаю, що це зовсім не популярно. Я думаю, що Європейська федерація чи Сполучені Штати Європи лише поставили б Європу в положення, коли ми були б справді рівноправним партнером у грі між Китаєм, Америкою чи Росією та Індією", - зазначив Дворжак.

Зазначається, що Дворжак був призначений міністром у європейських справах у травні 2023 року. Попри те, що уряд Чехії очолює консервативний прем'єр-міністр Петр Фіала, який скептично ставиться до поглиблення європейської інтеграції, Дворжак не приховує своїх рішучих проєвропейських позицій, що є незвичним для чеської публічної сфери.

Крім цього, Дворжак є членом Партії мерів і незалежних (STAN), яка наразі не представлена в жодній європейській політичній партії. Однак єдиний чеський депутат Європарламенту від STAN – Станіслав Полчак – входить до групи Європейської народної партії.

Тож, говорячи про реформу ЄС і, зокрема, усунення вето країн ЄС у деяких сферах політики ЄС, Дворжак не хотів чітко висловлювати свою позицію.

"Якщо я визначу себе федералістом, то це, безсумнівно, був би можливий варіант для мене, але, з іншого боку, я дуже добре розумію, що політична ситуація для цього ще не дозріла. Я навіть не знаю, чи вона коли-небудь дозріє", - сказав міністр.

За словами Дворжака, дебати про ЄС у Чехії не є збалансованими, і в дискурсі явно домінують євроскептики, тоді як ті, хто пропагує переваги ЄС, піддаються остракізму.