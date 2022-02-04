Євросоюз виділить €2 млрд фінансової допомоги Азербайджану
Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї під час зустрічі з головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим заявив, що ЄС виділить фінансову допомогу країні у розмірі €2 млрд
Про це повідомляє пресслужба МЗС Азербайджану.
"Варгеї зазначив, що Азербайджан є надійним партнером ЄС. За його словами, у рамках плану економічних інвестицій, ЄС виділяє Азербайджану фінансовий пакет у розмірі €2 млрд, і наразі обговорюються конкретні проєкти", - йдеться у повідомленні.
Водночас у своєму Twitter Варгеї написав, що є багато інвестиційних проєктів, які ЄС готовий запустити.
"Є багато чудових інвестиційних проєктів, які готові до запуску, також ми визначили ряд інших проєктів для розробки у майбутньому. Завдяки міжнародним фінансовим установам ми можемо мобілізувати щонайменше €2 млрд інвестицій, щоб перевести економічний розвиток на новий рівень і створити реальні можливості для зростання", - написав комісар.
- Як повідомлялося раніше, Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.
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