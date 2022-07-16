Євросоюз виділить понад €433 млн для підтримки біженців з України

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Європейський Союз надасть Бельгії, Італії та Люксембургу 433,79 млн євро на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням українських біженців, та відновлення від пандемії коронавірусу.

Повідомляють, що 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані Бельгії на посилення організації, консультування та підтримки біженців із працевлаштування. Метою є інтеграція на ринку праці біженців з України та незахищених шукачів роботи, які її втратили або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії Covid-19.

У Люксембурзі Фонд допомоги знедоленим отримає 390 тис. євро для доставлення додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують.

В Італії 136 млн євро буде додано до операційної програми "Управління та інституційний потенціал", щоб допомогти зменшити тиск на систему охорони здоров’я країни, сприяти найму нових працівників у сфері охорони здоров’я та покрити витрати на додаткові години роботи 23,2 тис. лікарів та іншого медичного персоналу під час пандемії. Крім того, 264 млн євро будуть спрямовані на закупівлю доз вакцин проти Covid-19.

15 липня ЗМІ повідомляли, що Німеччина виділяє цього року додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні.

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