Євросоюз вже наступного тижня може затвердити план спільної закупівлі боєприпасів для України, - Bloomberg
Європейський Союз може підписати план спільної закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня – узгоджують деталі
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з дискусіями в ЄС.
За інформацією видання, країни-члени вже політично погодилися підтримати Україну додатковими снарядами, про не можуть визначитися, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані.
Так, деякі країни хочуть, щоб обов’язкове фінансування було пропорційне розміру їхньої економіки, а інші – виступають за добровільні внески.
Також в ЄС не можуть вирішити, як забезпечити Україну 155-мм снарядами, які потрібні їй вже цього року. На цей час у ЄС налічується близько 15 виробників 155-мм снарядів в 11 країнах. Однак ще немає точної оцінки того, наскільки промисловість може збільшити потужності протягом наступних кількох місяців, зазначило одне із джерел.
- Нагадаємо, згідно з даними інституту SIPRI, Україна торік стала третім за величиною імпортером зброї у світі.
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