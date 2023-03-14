Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з дискусіями в ЄС.

За інформацією видання, країни-члени вже політично погодилися підтримати Україну додатковими снарядами, про не можуть визначитися, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані.

Так, деякі країни хочуть, щоб обов’язкове фінансування було пропорційне розміру їхньої економіки, а інші – виступають за добровільні внески.

Також в ЄС не можуть вирішити, як забезпечити Україну 155-мм снарядами, які потрібні їй вже цього року. На цей час у ЄС налічується близько 15 виробників 155-мм снарядів в 11 країнах. Однак ще немає точної оцінки того, наскільки промисловість може збільшити потужності протягом наступних кількох місяців, зазначило одне із джерел.