Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС збільшить розмір військової допомоги Україні до 1 млрд євро
Про це повідомляє Європейська правда.
За словами Бербок, Євросоюз збільшить допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.
Відповідне рішення має бути ухвалено вже у сьогодні, 21 березня, на засіданні міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі.
Бербок зауважила, що інформація про терміни постачання та види озброєння не розголошуватиметься з міркувань безпеки.
"Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті", - сказала Бербок.
- Нагадаємо, 27 лютого верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу
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