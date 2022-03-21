Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, - глава МЗС Німеччини Бербок

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Бербок, Євросоюз збільшить допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Відповідне рішення має бути ухвалено вже у сьогодні, 21 березня, на засіданні міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі.

Бербок зауважила, що інформація про терміни постачання та види озброєння не розголошуватиметься з міркувань безпеки.

"Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті", - сказала Бербок.

Нагадаємо, 27 лютого верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу

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