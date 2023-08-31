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Євросоюз збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40% від початку війни в Україні

31 серпня, 2023 четвер
06:06
Економіка Російський газ

Цього року Євросоюз планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з Росії, попри те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року

Про це пише The Financial Times з посиланням на аналіз галузевих даних неурядової організації Global Witness.

Так, імпорт російського зрідженого газу в ЄС зріс на 40% у період з січня по липень цього року порівняно з тим самим періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За перші сім місяців 2023-го саме Бельгія та Іспанія були другим і третім за величиною покупцями російського СПГ після Китаю.

За даними галузевої аналітичної компанії Kpler, ЄС імпортує приблизно на 1,7% більше російського СПГ, ніж це було, коли імпорт досяг рекордного рівня минулого року.

Вартість СПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, за даними організації Global Witness, становила 5,29 млрд євро.

"Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортування російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який постачається", - сказав старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

За його словами, немає значення, чи надходить він з трубопроводу, чи з човна — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військового бюджету Володимира Путіна.

Як зазначається, більшість російських обсягів надходить від спільного підприємства "Ямал СПГ", контрольним пакетом якого володіє російська компанія "Новатек". Інші пакети акцій належать французькій TotalEnergies, китайській CNPC і китайському державному фонду. Крім того, що мільярди євро доходів надходять до Росії в той час, коли ЄС продовжує посилювати режим санкцій проти Москви, рівні імпорту залишають ЄС під впливом будь-якого раптового рішення Кремля скоротити постачання, як це було з трубопровідним газом минулого року.

Старший аналітик консалтингової компанії ICIS Алекс Фролі додав, що довгострокові покупці в Європі кажуть про наміри продовжувати закупати скраплений газ у Росії, "доки це не буде заборонено політиками". Він додав, що заборона ЄС на імпорт спричинить певні збої в судноплавстві, оскільки глобальні торговельні моделі потрібно буде змінити, але зрештою Європа може знайти інших постачальників, а Росія - інших покупців.

Також додається, що Бельгія імпортує великі обсяги російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним із небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ з танкерів льодового класу, які використовуються на крайній півночі, на регулярні вантажні судна. Іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають безперервні контракти на великі обсяги російського СПГ.

  • 8 серпня стало відомо, що попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоби скористатися нижчими цінами та наявними потужностями.
  • Згодом повідомлялось, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.
Світ
Росія
ЄС
газ
Іспанія
Бельгія
газопровід
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