Про це в студії Еспресо заявив директор з комунікацій Українського конгресового комітету Андрій Добрянський.

"На думку мою та наших експертів у Вашингтоні, ми ще не бачили, що фабрики працюють над новою зброєю. Майже все, що ми передаємо Україні - уже існує. Як при такій війні це можливо? Вони можуть виготовлювати нову зброю, щоб передати Франції чи Німеччині. Чому не працюють фабрики, як у часи Другої світової війни? Тоді був "Арсенал демократії", який передавали всьому світу. Зараз фабрики ще на такому рівні не працюють", - зазначив він.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки.