Фабрики у США ще не виготовляють нову зброю для України, - представник Українського конгресового комітету
США поки що передають Україні готову зброю - військові фабрики майже не виготовляють нову зброю для Сил оборони
Про це в студії Еспресо заявив директор з комунікацій Українського конгресового комітету Андрій Добрянський.
"На думку мою та наших експертів у Вашингтоні, ми ще не бачили, що фабрики працюють над новою зброєю. Майже все, що ми передаємо Україні - уже існує. Як при такій війні це можливо? Вони можуть виготовлювати нову зброю, щоб передати Франції чи Німеччині. Чому не працюють фабрики, як у часи Другої світової війни? Тоді був "Арсенал демократії", який передавали всьому світу. Зараз фабрики ще на такому рівні не працюють", - зазначив він.
- Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе