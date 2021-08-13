Facebook відклав вихід співробітників у офіси на початок 2022 року
У Facebook заявили про рішення відкласти повернення співробітників у США в офіси до січня 2022 року через "Дельта"-штам COVID-19
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на NBC News.
Там зазначили, що розглядають можливість повернення працівників виходячи з даних, а не дат.
У Facebook наголосили, що на дистанційно можуть також працювати співробітники компанії у інших країнах.
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До цього компанія планували повернути працівників до офісів в жовтні.
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