Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Я б сказав, що Сєверодонецьк на лінії зіткнення, бо навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про Гради. Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази. Є місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Є навчальні центри на околицях Сєверодонецька. У нас всі міста району фактично є базами військ РФ", - розповів він.