Фактично всі міста району є військовими базами РФ, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Місцеві колаборанти та російські військові використовують і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Я б сказав, що Сєверодонецьк на лінії зіткнення, бо навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про Гради. Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази. Є місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Є навчальні центри на околицях Сєверодонецька. У нас всі міста району фактично є базами військ РФ", - розповів він.
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