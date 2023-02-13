Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді фактично вся Донеччина перебуває під тиском збройних сил РФ. Почнемо з Вугледара, де час від часу все-таки росіяни заходять на Микільські Дачі та пробують нависати над містом. Однак, ЗСУ суттєво замінували території навколо Вугледару. На сьогодні ворог успіху немає. Вже є підтвердження про знищені 130 одиниць броньованої техніки противника. Також ворог втратив достатньо багато й особового складу", - прокоментував ексголова Донецької ВЦА.

Павло Жебрівський додав, що у Маріуполі продовжують накопичуватися сили та засоби противника і за різними оцінками там може бути приблизно 30 тисяч російських військових, які можуть йти у напрямку на Гуляйполе та Оріхове або продовжити натиск на Вугледар.

"У Мар'їнці, на жаль, фактично весь приватний сектор перебуває під контролем окупантів. Частково вони зайшли у висотну забудову, але там наші десантники дають ворогу гідну відсіч. Тому противник робить спроби через село Перемога тиснуту у бік Мар'їнки. Українські сили здійснюють хороші оборонні дії й часом витісняють ворога з Мар'їнки. Там більше відбуваються позиційні бої з елементами ближнього бою у місцях забудови", - розказав президент військово-цивільної спілки Бойове Братерство України.

Жебрівський продовжив щодо Авдіївки, то там достатньо укріплений район і промка тримається, тому що добре зроблена система інженерних робіт за цих 9 років війни, відповідно, ворогу не вдається нічого зробити Авдіївському гарнізону. Противник пробує зайти через Опитне та Водяне, йдуть артилерійські дуелі з меншою кількістю ближнього бою.

"Найбільш напружена ситуація у Бахмуті. Росіяни в лоб не можуть взяти це місто, вони зайшли у Красну Гору і насідають над трасою Бахмут – Слов'янськ, фактично взявши її під вогневий контроль, та суттєво наближаються до виходу на цю трасу. По цій трасі постачання не відбувається вже досить довгий час до Бахмутського гарнізону, це зараз більш другорядна дорога, тому ворогу тут нічого не вдається здійснити. Але противник робить спроби просунутися та вийти на цю трасу, щоб зайняти там панівні висоти, тримаючи вогневий контроль, та взяти в оточення Бахмут. На другу трасу Бахмут – Костянтинівка противник намагається вийти, обстрілюючи Часовий Яр", - зауважив колишній голова Донецької ВЦА.