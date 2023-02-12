ISW: провал військ РФ під Вугледаром послабив віру росіян у їхню здатність розпочати масштабний наступ на Сході України
Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що повідомлення про тактичні невдачі військ РФ навколо Вугледара ще більше послабили віру росіян у їхню здатність почати масштабну наступальну операцію
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти ISW звернули увагу на реакцію російських мілблогерів на повідомлення про тактичні невдачі армії РФ під Вугледаром у Донецькій області. Зазначається, що вони критикують російське військове командування за повтор провалів, які переслідували російську армію протягом війни в Україні.
"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - ствердили у звіті.
Так, один із мілблогерів Кремля зазначав, що РФ не змогла швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар. У цьому випадку окупанти втратили ініціативу через швидке перекидання українських резервів у регіон.
"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - резюмували аналітики.
- Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході через брак ресурсів.
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