Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW звернули увагу на реакцію російських мілблогерів на повідомлення про тактичні невдачі армії РФ під Вугледаром у Донецькій області. Зазначається, що вони критикують російське військове командування за повтор провалів, які переслідували російську армію протягом війни в Україні.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - ствердили у звіті.

Так, один із мілблогерів Кремля зазначав, що РФ не змогла швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар. У цьому випадку окупанти втратили ініціативу через швидке перекидання українських резервів у регіон.

"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - резюмували аналітики.