Під Вугледаром ЗСУ розбили велику колону окупантів, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Фронт став менш рухомим, росіяни десь продавлюють наші позиції своєю масою. Росія втратила багато живої сили та техніки після поразки під Вугледаром. ЗСУ розбили велику колону, знищено танковий батальйон армії РФ. На Донецькому напрямку росіяни берегли техніку та використовували тільки особовий склад. Добре відпрацювала українська розвідка. Добре відпрацювали хлопці, які були на спостережних постах, які виявили противника. Розвідка вчасно виявила висування противника й вчасно були підтягнуті резерви та артилерія ЗСУ, - зазначив Костенко.

За словами полковника СБУ, росіяни довго штурмували Вугледар особовим складом з невеликою кількістю техніки, згодом танків побільшало.

"Противник думав, що великою кількістю техніки зможе налякати та протиснути ЗСУ, але у ворога було мало місця для маневрів. Росіяни йшли колоною через те, що не мали можливості йти по полю. Була погана погода й це поле було заміновано. Вони не мали оперативного простору. Також перед окупантами стояло завдання та терміни щодо захоплення Вугледара. Всі ці фактори призвели до розгрому загарбників під Вугледаром", - пояснив Костенко.

У міноборони Великої Британії розповіли, що за останні два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

З понеділка, 13 лютого, цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками









