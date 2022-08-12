Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - амбасадорка Німеччини
Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю
Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.
"Я розумію українців, які розчаровані швидкістю наших постачань озброєнь і нашою комунікацією. Мене іноді це теж розчаровує. Але якщо подивитися на факти, то зараз ми, так само як інші країни, постачаємо і сучасну зброю, яка допомагає Україні", - сказала вона.
На думку Фельдгузен список тих озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні вражає, якщо згадати, що до 24 лютого країна казала, що принципово ніколи не постачатиме українцям зброї.
"Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні. Ми дуже активно про це думаємо й обговорюємо з нашими українськими партнерами потреби в озброєннях", - додала вона.
Відомо, що міністерство оборони Німеччини нещодавно оголосило про рішення надати Україні партію з 16 броньованих танків-мостоукладачів Biber, однак амбасадорка не вказала точної дати їх прибуття до України.
"Як на мене, все ж таки зараз важливіше знайти ракетні системи залпового вогню, такі, як MARS і HIMARS. Я думаю, що всі партнери мають знайти набагато більше таких озброєнь", - сказала Анка Фельдгузен.
- 13 липня у Financial Times повідомили, що Німеччина зриває постачання зброї до країн Східної Європи, які передали стару техніку Україні. Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно.
- 10 серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них. У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.
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