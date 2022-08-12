English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - амбасадорка Німеччини

Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - амбасадорка Німеччини

12 серпня, 2022 п'ятниця
18:38
Світ Анка Фельдгузен

Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю

Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

"Я розумію українців, які розчаровані швидкістю наших постачань озброєнь і нашою комунікацією. Мене іноді це теж розчаровує. Але якщо подивитися на факти, то зараз ми, так само як інші країни, постачаємо і сучасну зброю, яка допомагає Україні", - сказала вона.

На думку Фельдгузен список тих озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні вражає, якщо згадати, що до 24 лютого країна казала, що принципово ніколи не постачатиме українцям зброї.

"Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні. Ми дуже активно про це думаємо й обговорюємо з нашими українськими партнерами потреби в озброєннях", - додала вона.

Відомо, що міністерство оборони Німеччини нещодавно оголосило про рішення надати Україні партію з 16 броньованих танків-мостоукладачів Biber, однак амбасадорка не вказала точної дати їх прибуття до України.

"Як на мене, все ж таки зараз важливіше знайти ракетні системи залпового вогню, такі, як MARS і HIMARS. Я думаю, що всі партнери мають знайти набагато більше таких озброєнь", - сказала Анка Фельдгузен.

  • 13 липня у Financial Times повідомили, що Німеччина зриває постачання зброї до країн Східної Європи, які передали стару техніку Україні. Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно. 
  • 10 серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них. У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Німеччина
зброя для України
Читайте також:
12 серпня, 2022 п'ятниця
У Кременчуку чули вибухи. Тривоги не було
11 серпня, 2022 четвер
На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань
Держдума РФ
10 серпня, 2022 середа
У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
20:03
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
РФ через численні втрати не здатна проводити належну ротацію окупантів, які воюють у передових підрозділах, - Генштаб
19:54
окупант
Росіяни намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на Півдні України, - Генштаб
19:48
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:45
Сі Цзіньпін
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує зустрітись з Байденом у листопаді, - WSJ
19:44
Бахмут, російський обстріл
Окупанти намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут
19:38
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви, - мер Гончаренко
19:35
Російські військові
Росія проводить ротацію у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей
19:29
У Росії заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
19:29
білорусь солдати лукашенко
Білорусь провела перевірку готовності до застосування системи бойового управління й оповіщення збройних сил, - Генштаб
19:27
Навчання на полігоні "Лосвідо" (Білорусь)
У Білорусі знову продовжили військові навчання, щонайменше до 20 серпня
18:58
нафта нафтопровід
Казахстан експортуватиме частину своєї нафти в обхід Росії, - Reuters
18:45
"Ультрамарафон вдячності": київський рятувальник пробіжить 800 км до Варшави, щоб зібрати 2 млн грн для ДСНС
18:44
ДНР
Терористи з так званої ДНР назвали дату судилища над іноземцями, які захищали Україну
18:22
Кременчук
Ліквідували залишки збитих ракет: мер Кременчука пояснив, чому в місті лунали вибухи
18:12
Microsoft презентувала Windows 11
У Держспецзв'язку дали поради, як налаштувати систему захисту Windows
18:04
Законопроєкт про особливий статус англійської мови передбачатиме обов'язкове її використання в окремих сферах, - Мінкульт
18:00
Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
17:50
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Пауза у війні вигідна тільки Путіну, - Яценюк
17:48
На фото надані Євросоюзом патрульні катери UMS – 425CC
ЄС передав Україні 4 патрульні катери UMS 425CC для охорони держкордону
17:43
Воєнний стан
Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
17:33
Важить кілограм і оснащений камерою: Молдова запустила в космос перший власний супутник
17:30
У Києві викрили компанію, яка продавала російські нафтопродукти: 27 тонн вилучених мастил передадуть ЗСУ
У Києві викрили компанію, яка продавала російські нафтопродукти: 27 тонн вилучених мастил передадуть ЗСУ
17:27
Херсонська область
ЗСУ знищили склад росіян на Херсонщині
17:27
Чехія Україна
У Чехії оголосили обвинувачення росіянину, який сприяв анексії Криму
17:16
Ексклюзив
ЗАЕС
Позиції ООН та України щодо ситуації на ЗАЕС збігаються, - директор Центру досліджень енергетики Харченко
17:15
Естонія та Фінляндія обʼєднають протиракетну оборону у Фінській затоці
17:12
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Латвія та Фінляндія наступними після Естонії анулюють візи для громадян РФ, - естонський правозахисник Криштафович
17:09
окупанти
На Півдні окупанти не змінили бойовий склад, ведуть бойові дії на оборонних позиціях і атакують мирні населені пункти з РСЗВ
17:08
Tchibo
З Росії йде один з найбільших виробників кави - компанія Tchibo
17:04
Віталій Портников
Заява колективу телеканалу "Еспресо" щодо прослуховування журналіста Віталія Портникова
17:02
Зеленський з дружиною привітали учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни"
16:53
Чехія
Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам
16:51
Російський корабель - ілюстроване фото
Російські кораблі через шторм у Чорному морі тримаються ближче до узбережжя Криму
16:48
Ілон Маск
Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного Роскосмосу
16:38
Ексклюзив
окупант
Ворог категорично не хоче воювати, він не йде на пряме бойове зіткнення, - боєць ЗСУ Сазонов
16:29
Британія посуха
В Англії оголосили посуху через аномальну високу температуру повітря
16:23
Андрій Кокотюха
Росіяни – це вірус, поширення якого зупиняється жорстким карантином
16:21
"Common Help UA: благодійний фонд Повір у себе" спільно з Асоціацією "Дунайська соя" підтримали пацієнток Оскільського психоневрологічного диспансеру
16:19
Китай
Китай наклав санкції на заступника міністра інфраструктури Литви через поїздку на Тайвань
16:13
ЗНО
Стартувала реєстрація вступників на спеціальну сесію національного мультимедійного тесту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV