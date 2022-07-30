Про це повідомляє Financial Times.

Угода між Німеччиною та союзниками передбачала, що країни Східної Європи відправлятимуть військову техніку радянського зразка до України, а натомість отримуватимуть від ФРН зразки західного виробництва із запасів бундесверу.

Однак угода, яка мала продемонструвати європейську солідарність, стала предметом розбрату. Цього тижня Німеччина визнала, що попри тривалі переговори з Польщею, Словенією, Грецією та Чехією, вона не підписала контракт із жодною з цих країн.

При цьому Варшава, надала Україні 240 радянських танків Т-72 і очікувала, що Берлін компенсує їх танками Leopard. Проте Німеччина запропонувала лише 20 танків. Польща вже звернулася до США та Південної Кореї для постачання альтернативної техніки.

"Угода з Варшавою фактично мертва", - сказав FT на правах анонімності німецький чиновник.

Водночас Берлін не погоджується з тим, що підводить Україну та її союзників. Офіційні особи нагадують, що цього тижня Київ підтвердив постачання від Німеччини перших трьох із 15 зенітних самохідних установок Gepard, а також трьох реактивних систем залпового вогню Mars II та трьох самохідних броньованих гаубиць PzH на додачу до семи, поставлених у червні.

Крім того, уряд ФРН дав дозвіл виробнику PzH 2000 на постачання до України ще 100 гаубиць на загальну суму 1,7 млрд євро.

Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами щодо низки трансферних угод, переговори дуже конструктивні, і деякі з них просунулися досить далеко", - сказав представник уряду Олафа Шольца.

30 липня стало відомо, що в Україні виникли проблеми з німецькими артилерійськими системами Panzerhaubitzen 2000, які потребують ремонту після інтенсивних боїв.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb