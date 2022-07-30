Німеччина зриває постачання зброї до країн Східної Європи, які передали стару техніку Україні, - FT
Німеччина не виконала обіцянок з постачання зброї перед країнами Східної Європи, які передали власну техніку радянського виробництва Україні
Про це повідомляє Financial Times.
Угода між Німеччиною та союзниками передбачала, що країни Східної Європи відправлятимуть військову техніку радянського зразка до України, а натомість отримуватимуть від ФРН зразки західного виробництва із запасів бундесверу.
Однак угода, яка мала продемонструвати європейську солідарність, стала предметом розбрату. Цього тижня Німеччина визнала, що попри тривалі переговори з Польщею, Словенією, Грецією та Чехією, вона не підписала контракт із жодною з цих країн.
При цьому Варшава, надала Україні 240 радянських танків Т-72 і очікувала, що Берлін компенсує їх танками Leopard. Проте Німеччина запропонувала лише 20 танків. Польща вже звернулася до США та Південної Кореї для постачання альтернативної техніки.
"Угода з Варшавою фактично мертва", - сказав FT на правах анонімності німецький чиновник.
Водночас Берлін не погоджується з тим, що підводить Україну та її союзників. Офіційні особи нагадують, що цього тижня Київ підтвердив постачання від Німеччини перших трьох із 15 зенітних самохідних установок Gepard, а також трьох реактивних систем залпового вогню Mars II та трьох самохідних броньованих гаубиць PzH на додачу до семи, поставлених у червні.
Крім того, уряд ФРН дав дозвіл виробнику PzH 2000 на постачання до України ще 100 гаубиць на загальну суму 1,7 млрд євро.
Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно.
"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами щодо низки трансферних угод, переговори дуже конструктивні, і деякі з них просунулися досить далеко", - сказав представник уряду Олафа Шольца.
- 30 липня стало відомо, що в Україні виникли проблеми з німецькими артилерійськими системами Panzerhaubitzen 2000, які потребують ремонту після інтенсивних боїв.
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