Німецькі гаубиці PzH 2000 не витримують напруги боїв в Україні, - Der Spiegel
В Україні перші проблеми з німецькими артилерійськими системами. Деякі з Panzerhaubitzen 2000 вже потребують ремонту після інтенсивних боїв
Про це пише Der Spiegel.
"Цього тижня український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту, — йдеться у публікації.
Проблеми, вочевидь, пов’язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині сотня пострілів на день з однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, вочевидь, випускали набагато більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.
За словами фахівців, причиною зносу могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.
Der Spiegel повідомляє, що федеральний уряд веде переговори зі збройовою промисловістю про створення ремонтного центру в Польщі не лише через проблеми з танковою гаубицею. Там можна було б швидше провести необхідний ремонт. Інші країни також можуть брати участь у проєкт.
Така ідея ще раз свідчить про те, що Берлін готується до тривалої війни в Україні, — йдеться у публікації.
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