Про це пише Der Spiegel.

"Цього тижня український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту, — йдеться у публікації.

Проблеми, вочевидь, пов’язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині сотня пострілів на день з однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, вочевидь, випускали набагато більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.

За словами фахівців, причиною зносу могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.

Der Spiegel повідомляє, що федеральний уряд веде переговори зі збройовою промисловістю про створення ремонтного центру в Польщі не лише через проблеми з танковою гаубицею. Там можна було б швидше провести необхідний ремонт. Інші країни також можуть брати участь у проєкт.

Така ідея ще раз свідчить про те, що Берлін готується до тривалої війни в Україні, — йдеться у публікації.

29 липня стало відомо, що Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber.

Днем раніше федеральна міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт оголосила про надання Україні комплексного пакета, в який входить атомний, біологічний та хімічний захист із запасів Бундесверу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb