English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Німецькі гаубиці PzH 2000 не витримують напруги боїв в Україні, - Der Spiegel

Німецькі гаубиці PzH 2000 не витримують напруги боїв в Україні, - Der Spiegel

30 липня, 2022 субота
00:54
війна з Росією

В Україні перші проблеми з німецькими артилерійськими системами. Деякі з Panzerhaubitzen 2000 вже потребують ремонту після інтенсивних боїв

Про це пише Der Spiegel.

"Цього тижня український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту, — йдеться у публікації.

Проблеми, вочевидь, пов’язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині сотня пострілів на день з однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, вочевидь, випускали набагато більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.

За словами фахівців, причиною зносу могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.

Der Spiegel повідомляє, що федеральний уряд веде переговори зі збройовою промисловістю про створення ремонтного центру в Польщі не лише через проблеми з танковою гаубицею. Там можна було б швидше провести необхідний ремонт. Інші країни також можуть брати участь у проєкт. 

Така ідея ще раз свідчить про те, що Берлін готується до тривалої війни в Україні, — йдеться у публікації.

  • 29 липня стало відомо, що Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber.
  • Днем раніше федеральна міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт оголосила про надання Україні комплексного пакета, в який входить атомний, біологічний та хімічний захист із запасів Бундесверу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
зброя
Німеччина
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
ЧАЕС під окупацією
29 липня, 2022 п'ятниця
Росія захопила Чорнобиль завдяки агентам, яких відправила туди ще в 2021 році, - Reuters
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Автор Тетяна Яворська
29 липня, 2022 п'ятниця
Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 липня
01:17
Газпром
Газпром шукає нові причини обмеження роботи Північного потоку - 1
00:34
Віктор Орбан
Заяви Орбана — відверто расистські, - Європарламент
00:33
ракетні системи США
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:13
На фото Володимир Зеленський
Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, - Зеленський
00:06
Жозеп Боррель
Дуже скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю і маслом, — Боррель
2022, п'ятниця
29 липня
23:44
Президент США Джо Байден
Байден балотуватиметься на другий термін, - Білий дім
23:34
ЗСУ снайпер
Український снайпер ліквідував командира Костромського полку армії РФ
23:22
ООН
В ООН "шоковані" звірствами росіян
23:00
Нова пошесть - мавпяча віспа
У Бразилії вже теж є перший офіційно загиблий від мавпячої віспи
22:57
Володимир Путін
"У бункері сидить, на папірці солдатиків рухає". Польська служба зовнішньої розвідки опублікувала перехоплення розмов росіян про Путіна
22:39
Наслідки теракту в Оленівці
Зеленський провів нараду після російського теракту в Оленівці
22:26
Аджа Лябіб
Лідер Реформаторського руху Бельгії вступився за главу МЗС Бельгії, яка відвідала Крим за російські гроші
22:22
Лавров і Блінкен
"Накачують Україну зброєю". У Росії оприлюднили свою версію розмови Лаврова з Блінкеном
22:21
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичний акт в Оленівці, стягування сил на Запорізький і Херсонський напрямки, ракетний терор. Колонка Сергія Згурця
22:03
Колонія в Оленівці після теракту
Оленівка - це українська Катинь. Резніков про воєнний злочин росіян
21:48
Олександр Іонов
У США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори
21:43
Ірина Верещук
Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини
21:28
У Грузії розбився рятувальний гелікоптер і параплан, загинуло 9 людей
21:22
Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили
У Білорусі знову продовжили військові навчання - до 6 серпня
21:21
Джейк Салліван
Путіну було нецікаво. Радник президента США з нацбезпеки Салліван про передвоєнні спроби США домовитися з Росією
21:21
Ексклюзив
окупанти
На Херсонщині окупанти в укріпрайони завозили тисячі одиниць техніки, а російських військових там близько 20 тисяч, - вчитель Шишковський
21:09
Оленівка
СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту
21:09
Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 тис. для проєктів military-tech
21:08
Валерій Залужний
Ми помстимося Росії за кожного загиблого чи скаліченого, - Залужний
21:06
Червоний Хрест
Червоний Хрест намагається потрапити на місце теракту в Оленівці, – представник МКЧХ
20:56
Блінкен та Лавров
Світ не визнає анексій. Блінкен поговорив з Лавровим
20:45
Новим заступником Кулеби став Євген Перебийніс, експосол України у Чехії
20:38
Наслідки теракту в Оленівці
Треба зупинити російське чудовисько: Порошенко закликав світ засудити військовий злочин в Оленівці
20:28
Ексклюзив
Офіс генпрокурора України
Очевидно, сьогодні генпрокурор має політичні завдання у своїй царині відповідальності, - політтехнолог Подорожній
20:27
США і РФ
США ввели санкції проти двох росіян та чотирьох організацій РФ
20:26
Ненсі Пелосі
Китай знову погрожує США перед поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань
20:18
магазин продукти
У липні інфляція у ЄС досягла рекордної позначки у майже 9%, - Bloomberg
19:50
НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло
19:44
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна зможе отримати від Канади додаткові 450 млн канадських доларів
19:35
На фото пожежа поблизу Маріуполя
"Красиво палає": радник мера показав велику пожежу біля Маріуполя поблизу російських фортифікацій і складів
19:35
Офіс генпрокурора
На Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції
19:31
10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів, – міністр інфраструктури
18:59
Міноброни збере кіберволонтерів для кращого кіберзахисту держави
В Україні проведуть Національний оборонний хакатон для згуртованішої боротьби з Росією у кіберпросторі
18:59
Ексклюзив
Білий дім
Білий дім зацікавлений у перемозі України й не вимагатиме від Зеленського прибрати Єрмака, - професор Айзенберг
18:57
НАТО
Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV