Німеччина надасть Україні ще 4 зенітні самохідні установки Gepard

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Німеччина передала ще 4 зенітні самохідні установки Gepard до вже наявних восьми, а також майже 50 тисяч боєприпасів для них.

У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.

Також упродовж тижня ЗСУ отримали: 49 тисяч снарядів для зенітних установок, 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини та інше обладнання.

Крім того, Україна отримала від Німеччини 8 пристроїв для боротьби з дронами, 8 мобільних наземних радарів та тепловізорів та кілька холодильників для медикаментів.

Відомо, що Gepard - це німецька зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткою зупинкою і в русі.

8 серпня до України прибули перші три німецькі артилерійські установки Gepard. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

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