Німеччина надасть Україні ще 4 зенітні самохідні установки Gepard
Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них
Про це повідомили на сайті німецького уряду.
Зазначається, що Німеччина передала ще 4 зенітні самохідні установки Gepard до вже наявних восьми, а також майже 50 тисяч боєприпасів для них.
У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.
Також упродовж тижня ЗСУ отримали: 49 тисяч снарядів для зенітних установок, 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини та інше обладнання.
Крім того, Україна отримала від Німеччини 8 пристроїв для боротьби з дронами, 8 мобільних наземних радарів та тепловізорів та кілька холодильників для медикаментів.
Відомо, що Gepard - це німецька зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткою зупинкою і в русі.
- 8 серпня до України прибули перші три німецькі артилерійські установки Gepard. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.
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