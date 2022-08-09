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Фантастичні звірі та історії про них

Олена Чернінька
9 серпня, 2022 вiвторок
13:47
Статті Фантастичні звірі та історії про них

"Фантастичні звірі" (мовою оригіналу – "Fantastic Beasts") – це історії із п’яти частин за мотивами однойменної книги літературної зірки – Джоан Роулінг. Події серій розгортаються у часовому проміжку довжиною в майже двадцять років: 1926– 1945 рр.

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

Перша частина називається "Фантастичні звірі і де їх шукати". Вона вийшла у 2016 році. Головним героєм картини виступив Ньют Саламандер (Едді Редмейн).
Події розгортаються у далекому 1926 році.

Основна робота магозоолога Саламандера – вміння чітко класифікувати усіх фантастичних істот та звірів. Ньют приїжджає до МАКУСА (Магічного Конгресу Управління з Північної Америки), аби провести зустріч із однією персоною, яка займає високу посаду в цій організації. При собі Саламанадер має свою чарівну валізу із декількома екземплярами небезпечних магічних істот. Та при певній комбінації подій усі істоти покидають валізу. Влада Америки стрімголов вирушає на пошуки головного винуватця злочину - Ньюта Саламандера. І все раптово починає закручуватись у наднебезпечний мікс подій. Руйнуються відносини між чарівниками та немагами Нью-Йорку. Існує небезпека через діяльність Філантропічного товариства "Новий Салем". Що ж це за товариство таке? Мова йде про радикальну організацію. Її основні цілі та завдання — знищення у світі всіх чарівників.

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда" 

Наступний фільм називається "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда". Він вийшов у прокат в 2018 році.

Події у фільмі відбувається у Великій Британії та Франції в 1927 році. Головний герой - Ґеллерт Ґріндевальд (Джонні Депп). Також Джоан Кетлін Роулінг ввела в сюжет Албуса Дамблдора (Джуд Лоу).

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Третя частина – "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". В Україні  фільм вийшов в прокат у травні 2022 року. Дамблдор (Джуд Лоу) дізнається, що темний маг Ґріндевальд (Мадс Міккельсен) налаштований владарювати по цілому світу. І все у світі має належати тільки йому. Він сильний та підступний. Тому Дамблдор заручається підтримкою своїх друзів. Від битви між злом і добром залежать долі мільйонів людей. Події цієї частини розгортаються у 1932 році в Бразилії.
За словами всесвітньо відомої авторки серії бестселерів про Гаррі Поттера Дж.Роулінг, події фільму пройдуть через період Другої світової війни. У такий спосіб авторка дала зрозуміти, що існує аналогія головного мерзотника "Фантастичних звірів" Ґеллерта Гріндевальда із очільником фашизму - Гітлером.

Через скандал, пов'язаний зі скаргою Ембер Херд, яка звинуватила Джонні Деппа в насильстві (зазначимо, що 1 червня 2022 року Депп виграв суд проти Хьорд), кіностудія Warner Bros. попросила актора відмовитися від ролі Ґріндевальда у третій частині фільму.

“Повідомляю, що Warner Bros. попросила мене відмовитися від ролі Ґріндевальда у "Фантастичних тваринах", і я поважаю це прохання, з яким погодився", - написав Джонні Депп на своїй сторінці в Instagram.
 

 
Роль Ґріндевальда замість Деппа виконав  Мадс Міккельсен.


 

Вихід в прокат четвертого фільму заплановано на 2024 рік, а п'ятого - на 2025-й.

Сюжети та назви цих серій поки що тримаються в секреті.

Культура
Кіно
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