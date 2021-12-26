Фермер з Волині пояснив, як заробити на топінамбурах
В Україні стрімко розвивається внутрішній ринок топінамбуру. У попередні сезони фермери продавали паливні гранули з культури в країни ЄС, але зараз більшість продукції збувають вдома
Про це розповідає волиньский портал Район.
"Якщо ви виростили топінамбур, продали нижню частину, а верхню згранулювали і спалили, то вам взимку опалення буде коштувати нуль. Я вважаю що при таких цінах на енергоносії це чудово. Будь-який газовий котел можливо переобладнати без суттєвих змін на інший вид палива", - пояснює фермер Василь Стеф'юк.
Читайте також: Оприлюднено основні ризики вирощування лаванди
Підприємець вже 8 років займається топінамбуром. З його слів, на початку висаджування використовував не всю культуру, оскільки не знав, що робити з бадиллям. Хоча зараз переробляє його на гранули.
Читайте також: 400 євро за 100 грам. Скільки можна заробити на трюфелях
"Кон’юнктура на ринку енергоносіїв змінилася. Енергетичні культури цікаві, розвиваються в усьому світі. Але результати приносять на четвертий рік. У нас в Україні таких довгих коштів і такого терпіння у людей нема. А конкурентна перевага топінамбура у тому, що він невибагливий, росте на будь-яких ґрунтах і широтах і ефект дає вже у перший рік", - наголошує фермер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе