Фермер з Волині пояснив, як заробити на топінамбурах

Про це розповідає волиньский портал Район.



"Якщо ви виростили топінамбур, продали нижню частину, а верхню згранулювали і спалили, то вам взимку опалення буде коштувати нуль. Я вважаю що при таких цінах на енергоносії це чудово. Будь-який газовий котел можливо переобладнати без суттєвих змін на інший вид палива", - пояснює фермер Василь Стеф'юк.



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Підприємець вже 8 років займається топінамбуром. З його слів, на початку висаджування використовував не всю культуру, оскільки не знав, що робити з бадиллям. Хоча зараз переробляє його на гранули.



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"Кон’юнктура на ринку енергоносіїв змінилася. Енергетичні культури цікаві, розвиваються в усьому світі. Але результати приносять на четвертий рік. У нас в Україні таких довгих коштів і такого терпіння у людей нема. А конкурентна перевага топінамбура у тому, що він невибагливий, росте на будь-яких ґрунтах і широтах і ефект дає вже у перший рік", - наголошує фермер.





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