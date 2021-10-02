Оприлюднено основні ризики вирощування лаванди

Таку думку висловив засновник компанії "Лавандова мануфактура" Олександр Масленко, передає Еспресо.TV.



На його думку, головним ризиком при вирощуванні культури, є те що українські фермери не можуть конкурувати з закордонними, які вирощують лаванду десятиліття.



"Основний ризик у тому, що багато країн долучаються до вирощування лаванди. Основна група виробників складається з 4-х країн: Америка, Франція, Австралія та Болгарія. Є також другорядні виробники, зокрема Сербія, Іспанія, Італія, Греція та Туреччина. Вважаємо, що і в України є перспектива стати лідером на ринку лаванди, проте наразі конкурувати важко", - наводить думку Масленка сільськогосподарський портал Куркуль.



Також, з його слів один із найбільших ризиків в ефіроолійному напрямі вирощування лаванди є ситуація, коли у липні випадає багато опадів і олія "падає" в корінь. У цьому випадку перед скошуванням рослин олії не буде.





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