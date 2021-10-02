Оприлюднено основні ризики вирощування лаванди
В Україні останні роки все більше набуває популярність вирощування лаванди. Кількість лавандових полів збільшується, відповідно зростає ринок пропозиції, що зменшує прибутки фермерів і змушує шукати їх різні шляхи реалізації рослини
Таку думку висловив засновник компанії "Лавандова мануфактура" Олександр Масленко, передає Еспресо.TV.
На його думку, головним ризиком при вирощуванні культури, є те що українські фермери не можуть конкурувати з закордонними, які вирощують лаванду десятиліття.
"Основний ризик у тому, що багато країн долучаються до вирощування лаванди. Основна група виробників складається з 4-х країн: Америка, Франція, Австралія та Болгарія. Є також другорядні виробники, зокрема Сербія, Іспанія, Італія, Греція та Туреччина. Вважаємо, що і в України є перспектива стати лідером на ринку лаванди, проте наразі конкурувати важко", - наводить думку Масленка сільськогосподарський портал Куркуль.
Також, з його слів один із найбільших ризиків в ефіроолійному напрямі вирощування лаванди є ситуація, коли у липні випадає багато опадів і олія "падає" в корінь. У цьому випадку перед скошуванням рослин олії не буде.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе