Ferrexpo підвищує імідж України на світових ринках завдяки високоякісній залізорудній продукції, - експертка з якості Віта Равінська

Про це у своїй колонці для GMK Center розповіла керівниця випробувального центру Полтавського ГЗК кандидатка технічних наук Віта Равінська.

Повідомляється, що за останні 3 роки Ferrexpo інвестувала понад $2,5 мільйона в розвиток систем контролю якості та нове обладнання для лабораторій. Це дало змогу підприємствам Групи – Полтавському ГЗК, Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК – працювати за міжнародними стандартами ISO 9001 та ISO 17025, що регламентують високі вимоги до сертифікації продукції, зокрема концентрату й залізорудних окатків.

Важливим аспектом діяльності Ferrexpo є проведення регулярних внутрішніх і зовнішніх аудитів для перевірки відповідності якості продукції міжнародним стандартам. Наприклад, у грудні 2023 року випробувальний центр Полтавського ГЗК успішно пройшов акредитацію Національної агенції акредитацій України (НААУ).

Лаборанти та контролери підприємств постійно підвищують свій професійний рівень, співпрацюючи з провідними науковими інститутами та експертами. Водночас Ferrexpo продовжує впроваджувати нові проєкти. Серед них – встановлення комплексу пробопідготовки та визначення хімічного складу концентрату на Полтавському ГЗК і введення в експлуатацію комплексу відбору проб концентрату для споживачів.

Майбутні ініціативи включають монтування башти відбору проб для вхідного контролю руди та будівництво єдиної лабораторії з визначення якості геологічних проб. Також планується вдосконалення системи відбору готової продукції.

Ці заходи дадуть змогу Ferrexpo ефективно управляти якістю продукції на всіх етапах виробництва. Інвестиції в якість допомагають не лише збільшувати лояльність клієнтів, але й залучати валютні надходження в Україну, демонструючи надійність українських компаній як партнерів у виробництві якісної низьковуглецевої сталі.