Ferrexpo за 6 місяців 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 млн
Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі, за підсумками січня-червня 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 млн
Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі, за підсумками січня-червня 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 млн.
Про це йдеться у звіті компанії.
Витрати на підтримання та модернізацію обладнання становили $19 млн, а на проєкти стратегічного розвитку – $36 млн."Рівень поточних капітальних витрат групи залежить від операційних і логістичних обмежень унаслідок війни, яка триває в Україні. Беручи також до уваги генерування грошових потоків і перспективи ринку до кінця 2024 року, група переглянула рівень своїх інвестицій у проєкти підтримки капітальних вкладень з оптимізацією рівня і термінів проведення ремонтних робіт", – зазначає Ferrexpo.
Також переглянуто інвестиції в плани стратегічного розвитку, особливо в проєкти, які, як очікується, дадуть прибуток у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Інвестиції у великі проєкти в I півріччі 2024 року склали $17 млн на модернізацію прес-фільтраційного комплексу, що допоможе збільшити потужності з виробництва окатків у найближчому майбутньому, щойно виробництво повернеться на повну потужність, і ще більше підвищить якість вироблених окатків.
Крім того, Ferrexpo продовжила інвестиції розміром $10 млн у проєкти з виробництва на збагачувальній фабриці та цеху виробництва окатків у рамках першої хвилі розширення, й $2 млн на розкривні роботи для майбутнього нарощування видобутку. Ще $1 млн спрямували на розробку і розвідку Біланівського родовища, а також $1 млн направили на гідролізну установку для випробування використання водню як енергетичного ресурса для випуску окатків.
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