Ferrexpo Костянтина Жеваго долучилася до порятунку еко-парку Фельдмана

Від початку російського вторгнення в Україну один з найбільших природних парків нашої країни потрапив під удар. В екопарку проживало понад 5000 тварин. Працівники парку розпочали евакуацію тварин до інших зоопарків у більш безпечні місця перебування.



Компанія Ferrexpo оперативно відгукнулась на запит про допомогу. Зокрема була надана фінансова допомога для перевезення, харчування, лікування та забезпечення належного догляду за тваринами. Також компанія надала металопрокат із власних запасів для облаштування кліток. Завдяки спільним зусиллям вдалося провести безпечне вивезення тварин із Харківщини до Полтавської, Одеської та інших областей. Транспортування великих хижаків потребує певних умов, які змогли організувати працівники парку на місці. На сьогодні більшість тварин перевезені у безпечні місця - ягуари, пуми, рисі, леопарди, леви, тигри, великий ведмідь та маленькі ведмежата.



Джим Норт, генеральний директор компанії Ferrexpo:



"Росія продовжує вторгнення в Україну і, на жаль, внаслідок мінометного обстрілу був знищений найбільший природний парк у Харківській області. Зоологічна колекція парку найбільша в Україні, більшість тварин занесені до Червоної книги і тому знаходяться під загрозою зникнення. Коли ми дізналися про ситуацію в парку, ми відчули, що зобов’язані допомогти в цій жахливій ситуації, надавши матеріали та фінансування. У рамках роботи гуманітарного фонду Ferrexpo ми раді допомогти еко-парку Фельдмана у такий складний час".



Ільченко Віталій Віталійович, директор еко-парку Фельдмана у м. Харків:



"Ми вдячні усім, хто відгукнувся нам допомогти як в Україні, так і за кордоном. Зокрема дякуємо компанії Ferrexpo за сприяння в облаштуванні тимчасових вольєрів, організацію транспорту, фінансову підтримку для придбання їжі та медикаментів. Працівники еко-парку змогли забезпечити евакуацію тварин у безпечні місця та надати медичну допомогу пораненим. Ми впевнені, що вихованці еко-парку будуть в комфортних умовах. Ми обов’язково відбудуємо інфраструктуру нашого парку, щоб усі бажаючі могли знову відвідувати його".





Компанія Ferrexpo продовжує слідкувати за подіями в Україні та оперативно реагує на поточні гуманітарні потреби громад. Від початку російської агресії в Україні благодійний фонд компанії в рамках затвердженої суми в розмірі 7,5 млн доларів США продовжує надавати гуманітарну підтримку нашій країні.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com

